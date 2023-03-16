Двое мужчин из Нижнего Тагила оплатили чужой картой покупки в супермаркете

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сотрудники полиции изучили записи с видеокамер, установленных в торговых точках Дзержинского района. На кадрах засветились подозреваемые в краже денег с банковского счета, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Согласно кадрам, двое мужчин расплатились чужой картой в супермаркете. Там они и «засветились» на камерах.
Так как предполагаемые злоумышленники потратили деньги с чужих банковских счетов, то есть совершили противозаконное действие, всех тех, кто узнает их, просят позвонить по телефону: (3435)97-68-02.
В полиции напомнили, что подобные деяния они квалифицируют по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). За это грозит до шести лет тюрьмы.
В случае, если человек находит где-либо чужую банковскую карту, следует отнести ее в ближайший офис банка, либо в полицию. Также можно просто сломать карту, чтобы никто не смог ее поднять и воспользоваться.