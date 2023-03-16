Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Круглосуточный стационар не принимает пациентов с 31 декабря прошлого года, рассказала журналисту TagilCity.ru одна из бывших сотрудниц Наталья. По ее словам, сначала была информация, что это временная мера, пока не найдутся дежурные врачи. Однако в 2023 году стационар так и не открылся. Без работы остались девять сотрудников, не имеющих медицинских специальностей.
Медсестер всех перевели в Демидовскую больницу (стационар в Уральце относится к ней — прим. редакции). Остальным — кухонным работникам, санитаркам — пришлось уволиться, — сообщила Наталья.
Терапевтическое отделение было рассчитано на 27 коек и принимало пациентов с болезнями желудка, легких, высоким давлением и другими заболеваниями. По словам Натальи, в больнице лечились не только жители Уральца, но и Висима, Петрокаменского, а также Верхней и Нижней Салды.
Закрытием стационара остались недовольны и местные жители. В начале марта к главе поселка обратилась группа активистов и совет ветеранов с просьбой помочь сохранить койко-места для пациентов, «так жизненно-необходимых для жителей Уральца и близлежащих сельских территорий», говорится в группе ВК «Территориальная администрация поселка Уралец».
В официальном ответе TagilCity.ru от главного врача Демидовской больницы Сергея Овсянникова нет пояснений, почему был закрыт стационар в Уральце и планируется ли открыть его снова. Также руководитель медучреждения не предоставил данных, сколько сотрудников пришлось перевести или уволить. Сергей Овсянников лишь сообщил, что все жители Уральца теперь отправляются на лечение в Нижний Тагил, а в поселке остался только дневной стационар.
Для жителей поселка с заболеваниями и состояниями не требующих круглосуточного медицинского наблюдения организован дневной стационар, — ответил главврач Демидовской больницы на запрос редакции.
Такой пространственный ответ от официального лица не дает полной картины произошедшего и не раскрывает причин закрытия стационара в Уральце. На фоне нехватки в регионе врачей и пиара ФАПов со стороны Минздрава собственный стационар в небольшом поселке должен быть на вес золота. Но пока депутат Сергей Овсянников держит в неведении всех, и жителей, и журналистов, почему отделение закрылось и будет ли открыто в перспективе. В связи с этим редакция TagilCity.ru направит запрос в региональный Минздрав, и тогда за главврача придется отвечать главе министерства Андрею Карлову.