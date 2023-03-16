Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Такой пространственный ответ от официального лица не дает полной картины произошедшего и не раскрывает причин закрытия стационара в Уральце. На фоне нехватки в регионе врачей и пиара ФАПов со стороны Минздрава собственный стационар в небольшом поселке должен быть на вес золота. Но пока депутат Сергей Овсянников держит в неведении всех, и жителей, и журналистов, почему отделение закрылось и будет ли открыто в перспективе. В связи с этим редакция TagilCity.ru направит запрос в региональный Минздрав, и тогда за главврача придется отвечать главе министерства Андрею Карлову.