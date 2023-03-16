Эндоскопическое оборудование за 14, 2 миллиона рублей закупили для ДГБ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Новое оборудование приобретено за счет субсидии министерства здравоохранения Свердловской области.
Ультратонкий видеоколоноскоп эффективен для работы и с детьми, и со взрослыми. Он снабжен технологией узкоспектральной визуализации. Данное решение позволит получать изображение мельчайших структур кровеносных сосудов и слизистой оболочки кишечника. Также станет возможным выявление минимальных изменений на начальной стадии их возникновения.
Современные технологии дают возможность провести точную диагностику для нахождения новообразований, воспалений, патологических изменений слизистой и других заболеваний. Во время процедуры при необходимости осуществляется взятие ткани на исследование и проводятся хирургические манипуляции.
Технологии не стоят на месте: новые современные виды эндоскопов гарантируют скорость и точность проведения обследований, расширяют спектр доступных методов диагностики и лечения, а главное — обеспечивают комфорт и безопасность для пациентов, — пояснил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Решение о необходимости исследования толстой кишки принимает врач-гастроэнтеролог совместно с родителями ребёнка. Пациента госпитализируют в стационар и готовят к исследованию. Для физического и психологического комфорта медицинская манипуляция проводится под анестезией. После проведения процедуры пациент еще некоторое время находится под наблюдением врачей.
Обеспечение педиатрического звена новейшим оборудованием позволяет развиваться системе оказания медицинской помощи детям. Это является основной задачей национального проекта «Здравоохранение». Программа рассчитана до 2024 года и предусматривает улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Целью является повышение доступности и качества медицинской помощи населению.