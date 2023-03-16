Эндоскопическое оборудование за 14, 2 миллиона рублей закупили для ДГБ Нижнего Тагила

Решение о необходимости исследования толстой кишки принимает врач-гастроэнтеролог совместно с родителями ребёнка. Пациента госпитализируют в стационар и готовят к исследованию. Для физического и психологического комфорта медицинская манипуляция проводится под анестезией. После проведения процедуры пациент еще некоторое время находится под наблюдением врачей.