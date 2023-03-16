Глава РЭО Буцаев рассказал о планах по внедрению на ЭТП нового модуля — страхования

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:47
Теперь организации, представленные на ЭТП, получат возможность застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации.
Как сообщает 360tv.ru, о новых возможностях ЭТП рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что в скором времени на площадке заработает модуль страхования, чтобы участники смогли максимально безопасным образом проводить свои сделки. Новая опция поможет значительно сократить риски и повысить интерес пользователей ЭТП к покупке услуг по выполнению нормативов утилизации. Глава компании напоминает, что на площадке РЭО представлены исключительно надежные утилизаторы, состоящие в реестре Российского экологического оператора, которые имеют возможность предлагать собственные услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Такие услуги теперь будут подлежать страхованию.
Заур Абдурахимов, возглавляющий проект ЭТП ППК «РЭО», пообещал, что компания в скором времени внедрит еще один модуль — анализ динамики цен.
Данный модуль будет представлен на этой неделе. Анализ динамики цен будет действовать на заданные фракции товаров или услуг, реализующихся через ЭТП. Кроме того, пользователи смогут сравнивать ценовую политику отдельных субъектов РФ, изучать скачки и падения цен по определенным координатам. Абдурахимов отметил, что участники рынка также смогут изучить процентное соотношение реализующихся на ЭТП товаров или услуг, чтобы объективно оценить возможности своего бизнеса при составлении плана торговли на площадке.
Электронная торговая площадка была запущена в работу полгода назад, осенью прошлого года. На ЭТП выкладывают лоты по продаже вторсырья, также здесь стороны могут договариваться о переработке и совместной реализации заказов по программе РОП. С площадкой уже сотрудничают 650 организаций отрасли обращения с отходами, которые сформировали здесь заказы купли-продажи на 674 миллиона рублей.
Ранее на площадке был открыт новый модуль кредитования. Первым партнером ЭТП по выдаче кредитов стал Абсолют Банк. В ближайшее время перечень банков, к услугам которых могут прибегнуть пользователи ЭТП, значительно возрастет, также аудитории площадки начнут предлагать льготные условия выдачи займов.