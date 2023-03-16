Глава РЭО Буцаев рассказал о планах по внедрению на ЭТП нового модуля — страхования

Как сообщает 360tv.ru, о новых возможностях ЭТП рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что в скором времени на площадке заработает модуль страхования, чтобы участники смогли максимально безопасным образом проводить свои сделки. Новая опция поможет значительно сократить риски и повысить интерес пользователей ЭТП к покупке услуг по выполнению нормативов утилизации. Глава компании напоминает, что на площадке РЭО представлены исключительно надежные утилизаторы, состоящие в реестре Российского экологического оператора, которые имеют возможность предлагать собственные услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Такие услуги теперь будут подлежать страхованию.