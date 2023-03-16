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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Глыба льда упала на голову подростка в Серове

16 марта 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Серове с многоэтажки упала наледь и травмировала несовершеннолетнего.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что сегодня, 16 марта, около 10 часов утра с крыши дома №132 по ул. Ленина сошла наледь и упала на подростка 2006 года рождения.

Несмотря на то, что парень успел среагировать и закрыл голову рукой, он все же получил повреждения, с которыми был доставлен в травмпункт городской больницы для постановки диагноза и оказания необходимой помощи.

Выясняется, откуда именно упали снег и лед – с крыши многоэтажки или с козырька одного из балконов. Установлено, что данный многоквартирный дом находится в обслуживании ООО «Аквилегия».

В ходе проверки Следственным комитетом выясняются обстоятельства инцидента – устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, выясняется степень тяжести вреда здоровью подростка.

Будет проведена проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку тому, насколько полными, законными и своевременными были действия ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей этот дом, по освобождению его кровли от наледи и снега.

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#Наталья Лушина#Дети#Сосульки#Наледь#Происшествия#Управляющая компания#Следственный комитет#Серов#Свердловская область#Общество#Травмпункт#Травма
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