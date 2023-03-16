Глыба льда упала на голову подростка в Серове

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что сегодня, 16 марта, около 10 часов утра с крыши дома №132 по ул. Ленина сошла наледь и упала на подростка 2006 года рождения.
Несмотря на то, что парень успел среагировать и закрыл голову рукой, он все же получил повреждения, с которыми был доставлен в травмпункт городской больницы для постановки диагноза и оказания необходимой помощи.
Выясняется, откуда именно упали снег и лед – с крыши многоэтажки или с козырька одного из балконов. Установлено, что данный многоквартирный дом находится в обслуживании ООО «Аквилегия».
В ходе проверки Следственным комитетом выясняются обстоятельства инцидента – устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, выясняется степень тяжести вреда здоровью подростка.
Будет проведена проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку тому, насколько полными, законными и своевременными были действия ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей этот дом, по освобождению его кровли от наледи и снега.