Гроб погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» выкопали под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
О гибели военного, по словам родных, они узнали уже после похорон. Теперь они хотят перевезти бойца на кладбище в родной регион. Мужчина родился не в Свердловской области.
Родственница мужчины рассказала, что его искали в течение месяца. Расследование проводилось через военкомат. Молодого человека похоронили, а через два дня родным стало известно об его кончине. Он единственный сын в семье и мама хочет забрать его домой, пишет Е1.
Похоронен уралец будет рядом с отцом в Троицке Челябинской области. Это подтвердила местная администрация. Прощание назначено на 16 марта. На нем будут присутствовать представители военкомата. Похороны пройдут с почестями.