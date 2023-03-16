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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Гроб погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» выкопали под Екатеринбургом

16 марта 2023, 04:33
Фото: 1MI
В Березовском был выкопан гроб бойца ЧВК «Вагнер», который похоронен несколько дней назад на городском кладбище. Эксгумация проведена по просьбе родных.

О гибели военного, по словам родных, они узнали уже после похорон. Теперь они хотят перевезти бойца на кладбище в родной регион. Мужчина родился не в Свердловской области.

Родственница мужчины рассказала, что его искали в течение месяца. Расследование проводилось через военкомат. Молодого человека похоронили, а через два дня родным стало известно об его кончине. Он единственный сын в семье и мама хочет забрать его домой, пишет Е1.

Похоронен уралец будет рядом с отцом в Троицке Челябинской области. Это подтвердила местная администрация. Прощание назначено на 16 марта. На нем будут присутствовать представители военкомата. Похороны пройдут с почестями.

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВО
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