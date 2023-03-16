Х Югорский лыжный марафон станет международным

Наибольшее количество спортсменов выступит от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Уже зарегистрировано 1400 человек. Далее идет Свердловская область, от которой принимать участие в марафоне будет 255 спортсменов. 119 лыжников приедут из Тюменской области. На пятом месте оказалась Москва с Московской областью, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. От этих регионов зарегистрировано по 96 участников. 93 человека заявлено на марафон от Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – зарегистрировали 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.