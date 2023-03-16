Х Югорский лыжный марафон станет международным

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Марафон станет международным, поскольку участвовать в нем намерены спортсмены из Словакии и Казахстана. Об этом пишет muksun.fm.
За месяц до начала гонки в качестве участников зарегистрировались 2340 человек. Из них 681 лыжник планирует преодолеть дистанцию в 50 километров свободным стилем, 149 – классическим стилем. Кроме того, 757 участников были зарегистрированы на полумарафон, а оставшиеся будут проходить дистанцию в пять километров.
Наибольшее количество спортсменов выступит от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Уже зарегистрировано 1400 человек. Далее идет Свердловская область, от которой принимать участие в марафоне будет 255 спортсменов. 119 лыжников приедут из Тюменской области. На пятом месте оказалась Москва с Московской областью, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. От этих регионов зарегистрировано по 96 участников. 93 человека заявлено на марафон от Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – зарегистрировали 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.
По словам организаторов гонки, количество участников будет увеличиваться, так как регистрация продолжается. На старт, как ожидается, выйдут свыше 3000 лыжников. Об этом сообщил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Марафон проводится с 2013 года в Ханты-Мансийске при поддержке правительства ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», а также Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие».
В 2023 году марафон пройдет 7 и 8 апреля. В первый день участники преодолеют дистанцию в 50 километров классическим стилем. Во второй день состоятся гонка на другие дистанции свободным стилем.
Зарегистрироваться на марафон можно до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru.
Федеральный медиахолдинг 1MI в этом году выступит в качестве информационного партнера Югорского лыжного марафона.