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Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Х Югорский лыжный марафон станет международным

16 марта 2023, 16:12
Банк "Открытие"
Свыше 2300 участников из 40 российских регионов примут участие в юбилейном, Х Югорском лыжном марафоне. Больше всего спортсменов прибыло из Югры, Свердловской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого АО и Москвы.

Марафон станет международным, поскольку участвовать в нем намерены спортсмены из Словакии и Казахстана. Об этом пишет muksun.fm.

За месяц до начала гонки в качестве участников зарегистрировались 2340 человек. Из них 681 лыжник планирует преодолеть дистанцию в 50 километров свободным стилем, 149 – классическим стилем. Кроме того, 757 участников были зарегистрированы на полумарафон, а оставшиеся будут проходить дистанцию в пять километров.

Наибольшее количество спортсменов выступит от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Уже зарегистрировано 1400 человек. Далее идет Свердловская область, от которой принимать участие в марафоне будет 255 спортсменов. 119 лыжников приедут из Тюменской области. На пятом месте оказалась Москва с Московской областью, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. От этих регионов зарегистрировано по 96 участников. 93 человека заявлено на марафон от Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – зарегистрировали 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.

По словам организаторов гонки, количество участников будет увеличиваться, так как регистрация продолжается. На старт, как ожидается, выйдут свыше 3000 лыжников. Об этом сообщил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Марафон проводится с 2013 года в Ханты-Мансийске при поддержке правительства ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», а также Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие».

В 2023 году марафон пройдет 7 и 8 апреля. В первый день участники преодолеют дистанцию в 50 километров классическим стилем. Во второй день состоятся гонка на другие дистанции свободным стилем.

Зарегистрироваться на марафон можно до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru.

Федеральный медиахолдинг 1MI в этом году выступит в качестве информационного партнера Югорского лыжного марафона.

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