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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО

Сегодня, 05:05
В Нижнем Тагиле количество работников в малом и среднем бизнесе сопоставимо с числом работников градообразующих предприятий, рассказал руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. При этом события 2022 года запустили процесс миграции сотрудников из бизнеса на заводы.
В Нижнем Тагиле сокращается количество занятых в МСП, потому что сейчас очень большой спрос со стороны городских крупных предприятий. Фактически тот, кто работал раньше в малом и среднем бизнесе, сейчас переходит работать на завод. Но это для нашего города опять же обычная практика, то есть постоянно такой обмен идет. Обмен компетенциями, трудовыми ресурсами между большими и крупным и малым, середним бизнесом, — озвучил руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.
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После начала частичной мобилизации тагильчане стали получать повестки и отправляться в зону СВО и учебные части. Получение «Уралвагонзаводом» гособоронзаказа повысило спрос на персонал, поэтому предприятие открыло дополнительный набор сотрудников. На заводе ждут как представителей различных профессий, так и людей без опыта, чтобы обучить их востребованным на текущий момент специальностям.

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Еще одной причиной выбора заводов для тагильчан стала возможность получить бронь от призыва по частичной мобилизации, которые дают некоторым сотрудникам промышленных предприятий.

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#Нижний Тагил
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