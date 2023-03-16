Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
В Нижнем Тагиле сокращается количество занятых в МСП, потому что сейчас очень большой спрос со стороны городских крупных предприятий. Фактически тот, кто работал раньше в малом и среднем бизнесе, сейчас переходит работать на завод. Но это для нашего города опять же обычная практика, то есть постоянно такой обмен идет. Обмен компетенциями, трудовыми ресурсами между большими и крупным и малым, середним бизнесом, — озвучил руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.
После начала частичной мобилизации тагильчане стали получать повестки и отправляться в зону СВО и учебные части. Получение «Уралвагонзаводом» гособоронзаказа повысило спрос на персонал, поэтому предприятие открыло дополнительный набор сотрудников. На заводе ждут как представителей различных профессий, так и людей без опыта, чтобы обучить их востребованным на текущий момент специальностям.
Еще одной причиной выбора заводов для тагильчан стала возможность получить бронь от призыва по частичной мобилизации, которые дают некоторым сотрудникам промышленных предприятий.