Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО

В Нижнем Тагиле количество работников в малом и среднем бизнесе сопоставимо с числом работников градообразующих предприятий, рассказал руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. При этом события 2022 года запустили процесс миграции сотрудников из бизнеса на заводы.