Избивал ногами: мужчина напал на пожилого дворника в Верхней Пышме

Утром 10 марта в ЖК «Юность» на Орджоникидзе, 3 произошло нападение на пожилого человека. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, конфликт произошел между дворником и жителем дома, придомовую территорию которого приводил в порядок пенсионер. Мужчина велел дворнику убрать мусор из подъезда, но тот возразил, что эта работа относится к компетенции уборщицы.