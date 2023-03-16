Избивал ногами: мужчина напал на пожилого дворника в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Утром 10 марта в ЖК «Юность» на Орджоникидзе, 3 произошло нападение на пожилого человека. Как рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы, конфликт произошел между дворником и жителем дома, придомовую территорию которого приводил в порядок пенсионер. Мужчина велел дворнику убрать мусор из подъезда, но тот возразил, что эта работа относится к компетенции уборщицы.
Тогда молодой человек сначала толкнул старика, а потом начал избивать ногами. Кадры избиения попали на камеру уличного наблюдения ЖК «Юность».
Как говорят жильцы, у дворника травмировано лицо. Он уволился. Жители дома собрали ему деньги на лечение, а нападавший позже пришел к нему с извинениями и пакетами еды. Но пострадавший намерен решать вопрос через суд.
В пресс-группе полиции Верхней Пышмы изданию «КП-Екатеринбург» рассказали, что нападавший установлен и опрошен, по результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение.