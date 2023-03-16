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Updated Сегодня, 15:41

Комиссия по предотвращению подтопления дорог начала работать в Нижнем Тагиле

16 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила собирается предотвратить затопления дорог во время таяния снега. Была организована специальная комиссия по проверке дорог, готовых к пропуску тающего снега.

Чиновники лично проверили состояние дорог в районах Красного Камня, ГГМ, Выи, ВМЗ, центра и Голого Камня. Были выявлены некоторые дефекты, не позволяющие убирать снег с дорог, однако, по словам председателя комиссии Руслана Пшизова, ситуация лучше в сравнении с прошлыми годами, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также Пшизов добавил, что результаты первой проверки оказались положительными. Почти везде бордюры очищены от снега, доступ к ливневым канализациям есть, на некоторых дорогах, где раньше были затопления, сейчас воды нет. Тем не менее замечены недостатки на улицах Выйской, Дружинина и Быкова, кроме того, есть недовольство состоянием моста на улице Космонавтов. Все неполадки будут ликвидированы в ближайшее время.

Следующими на очереди комиссии будут дороги Вагонки, Тагилстроя, Рудника, а также поселков Старатель и Северный. Комиссия проедется и по Октябрьскому проспекту, улицам Серова, Индустриальной, Металлургов, Ильича и других.

Проверки вышеперечисленных улиц, районов и поселков пройдут в конце этой недели - начале следующей.

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге случился потоп на проспекте Космонавтов в связи с коммунальной аварией.

Потоп произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Проверка#Комиссия#Дороги#Транспорт#Новости УрФО
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