Комиссия по предотвращению подтопления дорог начала работать в Нижнем Тагиле

Также Пшизов добавил, что результаты первой проверки оказались положительными. Почти везде бордюры очищены от снега, доступ к ливневым канализациям есть, на некоторых дорогах, где раньше были затопления, сейчас воды нет. Тем не менее замечены недостатки на улицах Выйской, Дружинина и Быкова, кроме того, есть недовольство состоянием моста на улице Космонавтов. Все неполадки будут ликвидированы в ближайшее время.