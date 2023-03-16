Конфликтом екатеринбурженки и пристава заинтересовался председатель СК РФ

Осенью минувшего года между жительницей уральской столицы и судебным приставом разгорелся спор по поводу того, имеет она право попасть в Железнодорожный отдел службы судебных приставов по Екатеринбургу во время обеденного перерыва или нет. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой, по словам женщины, она получила травмы.