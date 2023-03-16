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Конфликтом екатеринбурженки и пристава заинтересовался председатель СК РФ

16 марта 2023, 12:42
Фото: 1MI
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по освещенной в СМИ ситуации с возможным нарушением прав женщины из Екатеринбурга.

В СМИ сообщают, что екатеринбурженка намерена обратиться к А.И. Бастрыкину для решения вопроса о неправомерности действий, совершенных в отношении нее судебным приставом, в ходе которых она получила травмы. Однако уголовное дело было возбуждено в отношении нее самой - за оскорбление представителя власти.

Осенью минувшего года между жительницей уральской столицы и судебным приставом разгорелся спор по поводу того, имеет она право попасть в Железнодорожный отдел службы судебных приставов по Екатеринбургу во время обеденного перерыва или нет. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой, по словам женщины, она получила травмы.

 В СУ СК России по Свердловской области проводилась процессуальная проверка по факту неправомерных действий судебного пристава. По ее результатам в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.

Председатель Следкома РФ Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по данной ситуации.

Бастрыкин заинтересовался жалобой жителя Нижнего Тагила на действия приставов
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Следственный комитет#Травмы#Судебный пристав#Пристав#Происшествия#Александр Бастрыкин
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