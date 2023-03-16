Конфликтом екатеринбурженки и пристава заинтересовался председатель СК РФ

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В СМИ сообщают, что екатеринбурженка намерена обратиться к А.И. Бастрыкину для решения вопроса о неправомерности действий, совершенных в отношении нее судебным приставом, в ходе которых она получила травмы. Однако уголовное дело было возбуждено в отношении нее самой - за оскорбление представителя власти.
Осенью минувшего года между жительницей уральской столицы и судебным приставом разгорелся спор по поводу того, имеет она право попасть в Железнодорожный отдел службы судебных приставов по Екатеринбургу во время обеденного перерыва или нет. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой, по словам женщины, она получила травмы.
В СУ СК России по Свердловской области проводилась процессуальная проверка по факту неправомерных действий судебного пристава. По ее результатам в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.
Председатель Следкома РФ Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по данной ситуации.