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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Некачественные семечки обнаружила лаборатория Свердловской области

16 марта 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Свердловской области появились семена подсолнечника с повышенной влажностью.

В Испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора Свердловской области были обнаружили некачественные семечки подсолнечника. Их проверили на зараженность вредителями, влажность и наличие семян клещевины в качестве сорной примеси.

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, по показателю влажности было выявлено нарушение: при норме от 6% до 8% влажность составила 8,9%, а это опасно тем, что при хранении семена имеют сниженную стойкость перед плесневыми грибами и бактериями и быстрее приходят в негодность.

Информацию о некондиционных семенах подсолнечника референтный центр передал Управлению Россельхознадзора по Свердловской области. В дальнейшем будут приняты необходимые меры.

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#Наталья Лушина#Экономика#Россельхознадзор#Свердловская область#Качество#Качество продуктов#Хранение
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