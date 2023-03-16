Некачественные семечки обнаружила лаборатория Свердловской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора Свердловской области были обнаружили некачественные семечки подсолнечника. Их проверили на зараженность вредителями, влажность и наличие семян клещевины в качестве сорной примеси.
Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, по показателю влажности было выявлено нарушение: при норме от 6% до 8% влажность составила 8,9%, а это опасно тем, что при хранении семена имеют сниженную стойкость перед плесневыми грибами и бактериями и быстрее приходят в негодность.
Информацию о некондиционных семенах подсолнечника референтный центр передал Управлению Россельхознадзора по Свердловской области. В дальнейшем будут приняты необходимые меры.