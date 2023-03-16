Некачественные семечки обнаружила лаборатория Свердловской области

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, по показателю влажности было выявлено нарушение: при норме от 6% до 8% влажность составила 8,9%, а это опасно тем, что при хранении семена имеют сниженную стойкость перед плесневыми грибами и бактериями и быстрее приходят в негодность.