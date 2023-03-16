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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Несколько дней без воды живут жители Невьянска

16 марта 2023, 09:03
Фото: 1MI
Жители Невьянска на три дня остались без какого-либо водоснабжения. Людям приходится набирать в ведра снег, растапливать его и использовать в качестве воды.

Воду отключили в частных домах на улице Профсоюзов. У людей нет ни горячей, ни холодной воды, пишет «КП-Екатеринбург».

Жители рассказали, что в местном водоканале вернуть водоснабжение им обещали в каждый из трех дней, что вода отсутствовала. Однако этого до сих пор не произошло.

Жители возмущаются, что рядом с домами нет колонок. Поэтому кроме как набирать снег в ведра у них не остается никаких возможностей достать воду. Снежную воду из ведер они используют в том числе для того, чтобы смывать в туалетах.

Жители добавили, что в пятиэтажке воду уже дали, а вот частным домам приходится лишь ожидать включения водоснабжения.

В водоканале сообщили, что такая проблема возникла из-за коммунальной аварии. Там ведутся ремонтные работы. В течение дня 16 марта воду обещали дать.

Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Вода#Ведра#Снег#Отключения#Коммунальная авария#Происшествия#Новости УрФО#Невьянск
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