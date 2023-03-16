Несколько дней без воды живут жители Невьянска

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Воду отключили в частных домах на улице Профсоюзов. У людей нет ни горячей, ни холодной воды, пишет «КП-Екатеринбург».
Жители рассказали, что в местном водоканале вернуть водоснабжение им обещали в каждый из трех дней, что вода отсутствовала. Однако этого до сих пор не произошло.
Жители возмущаются, что рядом с домами нет колонок. Поэтому кроме как набирать снег в ведра у них не остается никаких возможностей достать воду. Снежную воду из ведер они используют в том числе для того, чтобы смывать в туалетах.
Жители добавили, что в пятиэтажке воду уже дали, а вот частным домам приходится лишь ожидать включения водоснабжения.
В водоканале сообщили, что такая проблема возникла из-за коммунальной аварии. Там ведутся ремонтные работы. В течение дня 16 марта воду обещали дать.