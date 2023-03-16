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Нижний Тагил стал вторым городом по числу пожаров в регионе

16 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI

Екатеринбург, Нижний Тагил и Сысертский ГО стали самыми горящими в феврале

В феврале 2023 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 412 пожаров. Погибло 20 человек, пострадало 19. Екатеринбург по количеству пожаров на первом месте — 97. Нижний Тагил занял вторую строчку — 30 пожаров, Сысертский городской округ в этом списке на 3 месте — 17 пожаров.

За аналогичный период 2022 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 368 техногенных пожаров, в феврале 2023 года пожаров в стало больше на 11,9%. При этом произошло снижение числа погибших на 9% (20 человек против 22 в минувшем году) и пострадавших на 30,1% (19 человек против 23 в минувшем году), сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

По оценкам центра мониторинга ЧС, пожары техногенного типа возникают преимущественно в жилых домах, надворных постройках в городах и на загородных территориях.

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Анализируя статистику, больше всего пожаров в марте следует ожидать на территории городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, городского округа Верхняя Пышма, Первоуральск, в Серовском и Талицком городских округах и Каменск-Уральского городского округа.

Напомним, что 15 марта в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар, в результате которого эвакуировали 385 человек.

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