Нижний Тагил стал вторым городом по числу пожаров в регионе

За аналогичный период 2022 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 368 техногенных пожаров, в феврале 2023 года пожаров в стало больше на 11,9%. При этом произошло снижение числа погибших на 9% (20 человек против 22 в минувшем году) и пострадавших на 30,1% (19 человек против 23 в минувшем году), сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.