Нижний Тагил стал вторым городом по числу пожаров в регионе

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
За аналогичный период 2022 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 368 техногенных пожаров, в феврале 2023 года пожаров в стало больше на 11,9%. При этом произошло снижение числа погибших на 9% (20 человек против 22 в минувшем году) и пострадавших на 30,1% (19 человек против 23 в минувшем году), сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.
По оценкам центра мониторинга ЧС, пожары техногенного типа возникают преимущественно в жилых домах, надворных постройках в городах и на загородных территориях.
Анализируя статистику, больше всего пожаров в марте следует ожидать на территории городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, городского округа Верхняя Пышма, Первоуральск, в Серовском и Талицком городских округах и Каменск-Уральского городского округа.
Напомним, что 15 марта в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар, в результате которого эвакуировали 385 человек.