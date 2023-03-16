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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Партия «Новые люди» предложила оценивать работу чиновников через Госуслуги

16 марта 2023, 04:36
Фото: Партия «Новые люди»
Что делать, если власть в регионе не справляется со своей работой?

С депутатами всё просто: нужно выбирать новых. Правда, такая возможность появляется раз в пять лет. А вот высказать своё недовольство мэру или главе муниципалитета уже не получится: например, в Краснодаре прямые выборы главы отменили ещё в 2010 году, в Ростове – в 2014. Конечно, у чиновников есть своя система KPI, но по ней власть оценивает сама себя. Поэтому всё больше отдаляется от народа.

Решение проблемы предложила партия «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым. В Госдуму внесли законопроект, который позволит жителям Свердловской области и других регионов оценивать работу мэров, губернаторов и депутатов в интернете – через портал Госуслуг. Делать это предлагается раз в год.

Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно её отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – народ. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через Госуслуги, без лишней бюрократии и сложностей,- говорит Алексей Нечаев.
Фото: Партия «Новые люди»

Сегодня региональных чиновников могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. Новые люди считают, что доверие должно быть не только со стороны московского начальства, но и со стороны жителей города, муниципалитета или региона. Впрочем, такую же оценку будут выставлять и депутатам Госдумы, если новый закон будет принят.

Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии, – сказал Нечаев.

Противники прямых выборов мэра обычно говорят, что на выборы нужно много денег. Лидер партии подчёркивает, что для предлагаемой системы не нужно ни рубля из бюджета. Электронные опросы и референдумы можно проводить на Госуслугах уже давно. Теперь окончательное решение за Госдумой: готова ли власть услышать, что люди о ней думают на самом деле? Узнаем уже скоро.

Фото: Партия «Новые люди»
#Политика#Общество#Партия «Новые люди»#Алексей Нечаев#Госдума#Законопроект#Выборы#Власть
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