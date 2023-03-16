Партия «Новые люди» предложила оценивать работу чиновников через Госуслуги

С депутатами всё просто: нужно выбирать новых. Правда, такая возможность появляется раз в пять лет. А вот высказать своё недовольство мэру или главе муниципалитета уже не получится: например, в Краснодаре прямые выборы главы отменили ещё в 2010 году, в Ростове – в 2014. Конечно, у чиновников есть своя система KPI, но по ней власть оценивает сама себя. Поэтому всё больше отдаляется от народа.