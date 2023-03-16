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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Пермячка прилетела из СНГ в Екатеринбург ради перевода миллиона рублей мошенникам

16 марта 2023, 12:33
Фото: 1MI
Для того, чтобы перевести мошенникам миллион рублей, жительница Перми приехала в Екатеринбург из страны СНГ. Сделать это ее вынудили телефонные аферисты.

Пострадавшей 71 год. Обратившись в полицию, женщина сообщила, что она была в одном из населенных пунктов республики СНГ, как вдруг ей позвонили мошенники, которым она поверила, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Аферисты сказали бабушке, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, поэтому ей необходимо скачать мобильное приложение. Далее «специалист» сказал, что женщине нужно приехать в Россию, чтобы перевести им деньги.

Тогда бабушка решила прилететь именно в Екатеринбург, потому что здесь живут ее дети. За несколько раз она перевела деньги через указанный ей банкомат.

Что ее обманули она поняла лишь тогда, когда звонки от «специалистов» прекратились. Сейчас правоохранители планируют возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Мошенники#Екатеринбург#Аферисты#Банк#Миллион рублей#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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