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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*

16 марта 2023, 09:39
Фото: 1MI
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция. Для этого полицейские пришли к нему в квартиру.

Как рассказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, оппозиционера подозревают в репосте записи ФБК**. Дело на экс-мэра будет рассмотрено в суде 16 марта, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам адвоката, Ройзман не делал никакого репоста во «ВКонтакте», как полагают правоохранители, а он вовсе не пользуется этой соцсетью.

Напомним, что в настоящий момент бывший мэр города находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии. В конце лета прошлого года у него дома, в фонде и гараже прошли обыски. Было заведено и уголовное дело за дискредитацию.

С тех пор Ройзман находится под запретом на определенные действия. Например, он не может пользоваться интернетом и получать домой прессу. При этом передвигаться ему не запрещено.

* внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.

Расследование дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено
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