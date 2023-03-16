Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как рассказал адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, оппозиционера подозревают в репосте записи ФБК**. Дело на экс-мэра будет рассмотрено в суде 16 марта, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам адвоката, Ройзман не делал никакого репоста во «ВКонтакте», как полагают правоохранители, а он вовсе не пользуется этой соцсетью.
Напомним, что в настоящий момент бывший мэр города находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии. В конце лета прошлого года у него дома, в фонде и гараже прошли обыски. Было заведено и уголовное дело за дискредитацию.
С тех пор Ройзман находится под запретом на определенные действия. Например, он не может пользоваться интернетом и получать домой прессу. При этом передвигаться ему не запрещено.
* внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
** экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; признан иностранным агентом.