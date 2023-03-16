Пожар вспыхнул около здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Горожане сообщали, что загорелось одно из зданий. На видео видно поднимающиеся в небо черные клубы дыма. Также к месту съехались пожарные автомобили. Сами ростовчане сообщали, что слышали громкий хлопок. Они утверждают, что от него у них в домах задрожали стены.
На место выехали сотрудники УМЧС по региону. Позднее стало известно, что взрывы у здания ФСБ продолжились. Предварительно известно, что на территории могут находиться склады с боеприпасами, пишет SHOT в Telegram.
По их данным, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Горело здание с гаражами и складом. Два человека пострадало. По данным ТАСС, 1 человек погиб.
По информации «Вести. Дон» жителей домов, расположенных неподалеку, сейчас эвакуируют, а зона оцепления возле здания погрануправления увеличена. Движение по проспекту Сиверса ограничено в обе стороны.