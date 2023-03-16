Пожар вспыхнул около здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Горожане сообщали, что загорелось одно из зданий. На видео видно поднимающиеся в небо черные клубы дыма. Также к месту съехались пожарные автомобили. Сами ростовчане сообщали, что слышали громкий хлопок. Они утверждают, что от него у них в домах задрожали стены.