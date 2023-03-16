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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Пожар вспыхнул около здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 10:45
Фото: «Вести. Дон»
В Ростове-на-Дону 16 марта вспыхнул крупный пожар на улице Сиверса. О нем написали очевидцы в соцсетях.

Горожане сообщали, что загорелось одно из зданий. На видео видно поднимающиеся в небо черные клубы дыма. Также к месту съехались пожарные автомобили. Сами ростовчане сообщали, что слышали громкий хлопок. Они утверждают, что от него у них в домах задрожали стены.

На место выехали сотрудники УМЧС по региону. Позднее стало известно, что взрывы у здания ФСБ продолжились. Предварительно известно, что на территории могут находиться склады с боеприпасами, пишет SHOT в Telegram.

По их данным, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Горело здание с гаражами и складом. Два человека пострадало. По данным ТАСС, 1 человек погиб.

По информации «Вести. Дон» жителей домов, расположенных неподалеку, сейчас эвакуируют, а зона оцепления возле здания погрануправления увеличена. Движение по проспекту Сиверса ограничено в обе стороны. 

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#Елена Озерова#Пожар#ФСБ#Хлопок#Эвакуация#Боеприпасы#Происшествия#Новости УрФО
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