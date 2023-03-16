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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

16 марта 2023, 10:36
Фото: 1MI
ПСБ первым в России встроил чат-бот для бизнеса в VK Мессенджер, что позволяет предпринимателям получать консультационные услуги по продуктам и услугам банка в отечественном мессенджере.

Чат-бот доступен клиентам круглосуточно и может отвечать на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.

«ПСБ еще в 2021 году разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам банка получать информацию по продуктам и услугам ПСБ, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами по бизнесу. Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом при ведении своей деятельности», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

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