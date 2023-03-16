Роструд обратил внимание на ситуацию с Wildberries

В минувший вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве, чтобы выразить его руководству свое несогласие с новыми условиями труда, а именно, с коллективной ответственностью и 100-процентными штрафами за возврат товара.