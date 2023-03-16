Роструд обратил внимание на ситуацию с Wildberries

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Министр труда Антон Котяков заявил журналистам РИА-Новости, что Минтруд изучает ситуацию, сложившуюся вокруг маркетплейса Wildberries.
В минувший вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве, чтобы выразить его руководству свое несогласие с новыми условиями труда, а именно, с коллективной ответственностью и 100-процентными штрафами за возврат товара.
Представители Wildberries заявили, что не готовы сотрудничать с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». Несколько ПВЗ были закрыты.
По словам министра, у Wildberries и его партнеров традиционные трудовые отношения и должны соответствовать нормам трудового законодательства. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries будут проверены.