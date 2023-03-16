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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Роструд обратил внимание на ситуацию с Wildberries

16 марта 2023, 11:32
Фото: 1MI
На конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг интернет-магазина Wildberries и его партнеров, обратили внимание в Министерстве труда.

Министр труда Антон Котяков заявил журналистам РИА-Новости, что Минтруд изучает ситуацию, сложившуюся вокруг маркетплейса Wildberries.

В минувший вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве, чтобы выразить его руководству свое несогласие с новыми условиями труда, а именно, с коллективной ответственностью и 100-процентными штрафами за возврат товара.

Представители Wildberries заявили, что не готовы сотрудничать с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». Несколько ПВЗ были закрыты.

По словам министра, у Wildberries и его партнеров традиционные трудовые отношения и должны соответствовать нормам трудового законодательства. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries будут проверены.

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#Наталья Лушина#Общество#Экономика#Wildberries#Трудовой кодекс#Минтруд#Бунт менеджеров Wildberries
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