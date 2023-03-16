Самарские преступники «отмыли» на молодежном культурном проекте 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как сообщает издание «Новые известия», мошенники из Самарской области организовали фиктивный театр, который удалось сделать участником проекта «Пушкинская карта». Спектакли в этом театре шли только на бумаге, а билеты на них продавались за астрономические деньги.
С помощью фальшивых списков людей, которые должны были воспользоваться льготами по карте, а также через «проведение» несуществующих мероприятий, мошенники обналичили сумму в 100 миллионов рублей.
Участники преступной группы задержаны, некоторые них заключены под стражу в связи с расследованием уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Предполагаемые преступные активы арестованы.
Есть и другая схема, при которой мошенники предлагали детям «обналичить» их Пушкинские карты. Дети соглашались и предавали злоумышленникам пароли от карт и личных кабинетов на портале Госуслуг, за что получали некое «вознаграждение».
Социально-культурный проект «Пушкинская карта», запущенный в сентябре 2021 года, открывает бесплатный доступ в музеи, театры, на выставки, в филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры детям и молодежи от 14 до 22 лет.
Номинал карты – 3000-5000 рублей. Он зачисляется на именную карту из федерального бюджета и может быть потрачен в течение года на посещение различных культурных мероприятий. Данный проект призван повысить культурный уровень молодых россиян.