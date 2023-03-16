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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Самарские преступники «отмыли» на молодежном культурном проекте 100 миллионов рублей

16 марта 2023, 07:43
Фото: 1MI
В Самарской области выявлена преступная группа, присвоившая 100 миллионов рублей через проект «Пушкинская карта».

Как сообщает издание «Новые известия», мошенники из Самарской области организовали фиктивный театр, который удалось сделать участником проекта «Пушкинская карта». Спектакли в этом театре шли только на бумаге, а билеты на них продавались за астрономические деньги.

С помощью фальшивых списков людей, которые должны были воспользоваться льготами по карте, а также через «проведение» несуществующих мероприятий, мошенники обналичили сумму в 100 миллионов рублей.

Участники преступной группы задержаны, некоторые них заключены под стражу в связи с расследованием уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Предполагаемые преступные активы арестованы.

Есть и другая схема, при которой мошенники предлагали детям «обналичить» их Пушкинские карты. Дети соглашались и предавали злоумышленникам пароли от карт и личных кабинетов на портале Госуслуг, за что получали некое «вознаграждение».

Социально-культурный проект «Пушкинская карта», запущенный в сентябре 2021 года, открывает бесплатный доступ в музеи, театры, на выставки, в филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры детям и молодежи от 14 до 22 лет.

Номинал карты – 3000-5000 рублей. Он зачисляется на именную карту из федерального бюджета и может быть потрачен в течение года на посещение различных культурных мероприятий. Данный проект призван повысить культурный уровень молодых россиян.

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#Наталья Лушина#Дети#Криминал#Общество#Культура#Пушкинская карта#Мошенники#Деньги#Самара
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