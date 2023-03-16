Семеро подростков предстанут перед судом за 13 краж в магазинах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Подростки совершали кражи в ночное время в Тагилстроевском районе в 2022 году с июля по октябрь. Они били окна, входные группы и взламывали замки в дверях. Оказавшись в том или ином супермаркете, молодые люди забирали всю понравившуюся им еду, пишет ИА «Все новости».
Задержать банду грабителей удалось благодаря оставленным ими следами обуви и отпечатками пальцев, а также записям с камер видеонаблюдения. В отношении них было возбуждено уголовное дело и передано в суд.
Молодым людям сейчас грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле двое мужчин оплатили свои покупки в магазине чужой банковской картой. Сейчас их ищут полицейские. Мужчинам грозит уголовная ответственность в виде тюрьмы сроком до шести лет.