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Семеро подростков предстанут перед судом за 13 краж в магазинах в Нижнем Тагиле

16 марта 2023, 17:12
Фото: 1MI
Семеро тагильчан 15-17 лет совершили 13 краж в супермаркетах Нижнего Тагила. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подростки совершали кражи в ночное время в Тагилстроевском районе в 2022 году с июля по октябрь. Они били окна, входные группы и взламывали замки в дверях. Оказавшись в том или ином супермаркете, молодые люди забирали всю понравившуюся им еду, пишет ИА «Все новости».

Задержать банду грабителей удалось благодаря оставленным ими следами обуви и отпечатками пальцев, а также записям с камер видеонаблюдения. В отношении них было возбуждено уголовное дело и передано в суд.

Молодым людям сейчас грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле двое мужчин оплатили свои покупки в магазине чужой банковской картой. Сейчас их ищут полицейские. Мужчинам грозит уголовная ответственность в виде тюрьмы сроком до шести лет.

Двое мужчин из Нижнего Тагила оплатили чужой картой покупки в супермаркете
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Подростки#Кража#Криминал#Полиция#Новости УрФО
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