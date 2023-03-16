Семеро подростков предстанут перед судом за 13 краж в магазинах в Нижнем Тагиле

Подростки совершали кражи в ночное время в Тагилстроевском районе в 2022 году с июля по октябрь. Они били окна, входные группы и взламывали замки в дверях. Оказавшись в том или ином супермаркете, молодые люди забирали всю понравившуюся им еду, пишет ИА «Все новости».