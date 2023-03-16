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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Сильный ветер и плюсовые температуры ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

16 марта 2023, 15:03
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют ветер до 10 метров в секунду, дождь и до +3 градусов тепла.

В субботу, 18 марта, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Также возможен дождь. При этом в дневное время столбики термометров будут находиться на отметке +3 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.

В ночь субботы на воскресенье похолодает до – 5 градусов. В воскресенье, 19 марта, ветер утихнет до 5 метров в секунду. Также прекратятся дожди. Столбики термометров днем будут находиться на отметке +1 градус. Ночью похолодает до -9 градусов.

Ультрафиолетовый индекс в оба выходных оценивается синоптиками как высокий. Геомагнитной активности и повышенного давления в природе не ожидается.

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#Нижний Тагил#Погода#Дождь#Ветер#Синоптики#Природа#Эксклюзив#Елена Озерова
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