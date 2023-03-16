Сильный ветер и плюсовые температуры ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В субботу, 18 марта, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Также возможен дождь. При этом в дневное время столбики термометров будут находиться на отметке +3 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео.
В ночь субботы на воскресенье похолодает до – 5 градусов. В воскресенье, 19 марта, ветер утихнет до 5 метров в секунду. Также прекратятся дожди. Столбики термометров днем будут находиться на отметке +1 градус. Ночью похолодает до -9 градусов.
Ультрафиолетовый индекс в оба выходных оценивается синоптиками как высокий. Геомагнитной активности и повышенного давления в природе не ожидается.