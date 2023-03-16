Ситуацию с вывозом мусора в Нижнем Тагиле удалось стабилизировать

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области многократно откладывался вывоз мусора из-за рыхлого снега на дорогах.
Несвоевременно расчищенные дороги в утренние часы становятся скользкими. Это является большой проблемой для проезда спецмашин к контейнерным площадкам. Без подсыпки опасных участков мусоровоз не сможет вывезти ТКО.
На сегодняшний день из-за гололеда проезд спецтехники к месту скопления ТКО затруднен в Североуральском, Серовском, Краснотурьинском городских округах и Нижнем Тагиле. В Невьянском городском округе ситуация пришла в норму.
В такой ситуации мы предпринимаем все меры, которые имеются в арсенале регоператора. Заранее предупреждаем администрации о необходимости расчистки дорог от снега. При первых трудностях с проездом вносим изменения в графики — площадки с рыхлыми снежными проездами вывозим в первую очередь ранним утром. Своевременно передаем информацию, где необходимо провести расчистку и подсыпку в единые диспетчерские службы. Спасибо всем администрациям, где нас слышат и оперативно оказывают помощь. Все эти меры помогают нам оказывать услугу в соответствии с санитарными правилами зимнего времени — не реже одного раза в три дня, — подвел итог исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.