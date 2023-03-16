СК и полиция прокомментировали гибель супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Днем 15 марта 2023 года правоохранители получили сообщение о том, что в квартире на улице Таганская обнаружены тела мужчины 1993 и женщины 1997 года рождения. И.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова поручил возбудить уголовное дело, чтобы тщательнее расследовать обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном ведомстве.
Следователи уже осмотрели место происшествия, проводят допрос соседей. Тела супругов направлены на медэкспертизу. По предварительной информации, криминала в их гибели нет. Находившиеся в квартире дети госпитализированы. Их состояние стабильное. Детям предоставлено питание, уход и медпомощь.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение в полицию поступило от соседки снизу. Она проживает на 15 этаже. По ее словам, с квартиры на 16 этаже капает вода и плачут маленькие дети.
После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала 2 месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом «обезвоживание», врачи оказывают им необходимую помощь, — заявил Горелых.