СК и полиция прокомментировали гибель супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Днем 15 марта 2023 года правоохранители получили сообщение о том, что в квартире на улице Таганская обнаружены тела мужчины 1993 и женщины 1997 года рождения. И.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолия Надбитова поручил возбудить уголовное дело, чтобы тщательнее расследовать обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном ведомстве.