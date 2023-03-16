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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Следователи расследуют дело о гибели супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

16 марта 2023, 05:48
Фото: 1MI
После обнаружения тел в квартире на Эльмаш следователи в Екатеринбурге приступили к расследованию причин их смерти.
Жизнь обоих детей сейчас вне опасности. За ними пока присматривают. Родственники уже выразили желание забрать их себе. Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас — разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи, - рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков.

Запертую квартиру, из которой доносился плач детей, днем 15 марта вскрыли соседи, решив не дожидаться полицию и спасателей. За дверями оказались 2-летний мальчик, 3-месячная девочка и тела их родителей. В заточении дети провели почти трое суток, истощенные и обезвоженные. Особенно слаба была лежавшая рядом с телом матери девочка. Тревогу жители дома забили после того, как у соседей снизу началась протечка. Как потом выяснилось, мальчик, пытаясь напиться, не смог закрыть водопроводный кран, пишет Е1.

Как пояснили в Минздраве, сейчас дети находятся в стационаре одной из больниц. Им оказана вся необходимая помощь, их здоровье вне опасности.

Есть версия, что родители отравились наркотиками, но доказана она будет только после мероприятий судебно-медицинской экспертизы.

Стали известны подробности смерти родителей двух маленьких детей в Екатеринбурге
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Больница#Полиция#Происшествия#Дети три дня жили с трупами родителей в Екатеринбурге
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