Следователи расследуют дело о гибели супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Запертую квартиру, из которой доносился плач детей, днем 15 марта вскрыли соседи, решив не дожидаться полицию и спасателей. За дверями оказались 2-летний мальчик, 3-месячная девочка и тела их родителей. В заточении дети провели почти трое суток, истощенные и обезвоженные. Особенно слаба была лежавшая рядом с телом матери девочка. Тревогу жители дома забили после того, как у соседей снизу началась протечка. Как потом выяснилось, мальчик, пытаясь напиться, не смог закрыть водопроводный кран, пишет Е1.