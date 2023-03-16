Сотрудница Wildberries в Свердловской области планирует засудить начальство

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
По словам менеджера одного из пунктов выдачи заказов в Березовском, у нее уже накопился долг в 40 тысяч рублей за бракованные заказы, пришедшие в пункт выдачи, пишет Накануне.ру.
Напомним, вчера, 15 марта, многие менеджеры Wildberries начали массовые забастовки по всей стране в связи с изменениями системы штрафов работников ПВЗ за бракованные товары или доставку не тех товаров в пункты выдачи. Стоимость не того или некачественного товара вычитается из зарплаты сотрудников.
У некоторых сотрудников сумма долгов уже достигает сотен тысяч рублей.