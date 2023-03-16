TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Сотрудница Wildberries в Свердловской области планирует засудить начальство

16 марта 2023, 05:48
Фото: TagilCity.ru
К массовой забастовке сотрудников интернет-магазина Wildberries присоединились их коллеги из Свердловской области. Менеджер одного из пунктов выдачи заказов в городе Березовском рассказала, что планирует подавать иск в суд на руководство.

По словам менеджера одного из пунктов выдачи заказов в Березовском, у нее уже накопился долг в 40 тысяч рублей за бракованные заказы, пришедшие в пункт выдачи, пишет Накануне.ру.

Напомним, вчера, 15 марта, многие менеджеры Wildberries начали массовые забастовки по всей стране в связи с изменениями системы штрафов работников ПВЗ за бракованные товары или доставку не тех товаров в пункты выдачи. Стоимость не того или некачественного товара вычитается из зарплаты сотрудников.

У некоторых сотрудников сумма долгов уже достигает сотен тысяч рублей.

Менеджеры пунктов выдачи заказов Wildberries о закрытии в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Гусев: после забастовок в Wildberries решено внести поправки в законодательствоСотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИВ Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Суд#Акция протеста#Общество#Бунт менеджеров Wildberries#Новости УрФО#Березовский
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
14 марта 11:28
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
Вчера, 18:14
Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО
Сегодня, 05:05
Внимание. Новый вид мошенничества испытали на себе артисты Нижнего Тагила
Вчера, 08:26
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
14 марта 06:18
Сотрудникам Wildberries в Нижнем Тагиле запретили общаться со СМИ
Вчера, 08:55