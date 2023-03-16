Стали известны подробности смерти родителей двух маленьких детей в Екатеринбурге

Вскоре приехали родственники умерших супругов, от которых ничего не было слышно с воскресенья. Жильцы многоквартирного дома вскрыли дверь. В однокомнатной квартире уже присутствовал трупный запах, плачущий мальчик находился в коридоре, а девочка сидела в комнате на диване рядом с погибшей мамой. У малышки было обезвоживание и она не подавала признаков жизни.