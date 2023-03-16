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Стали известны подробности смерти родителей двух маленьких детей в Екатеринбурге

16 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI
Стали известны подробности происшествия в квартире на Таганской улице в Екатеринбурге. Жильцы квартиры умерли, а их маленькие дети несколько дней просидели рядом с ними.

К соседям, чья квартира находится под квартирой семьи, потекла вода после того, как мальчик, пытавшийся попить, уронил лейку душа. Позже соседи обратили внимание на детский плач, доносящийся из квартиры, пишет Е1.

Вскоре приехали родственники умерших супругов, от которых ничего не было слышно с воскресенья. Жильцы многоквартирного дома вскрыли дверь. В однокомнатной квартире уже присутствовал трупный запах, плачущий мальчик находился в коридоре, а девочка сидела в комнате на диване рядом с погибшей мамой. У малышки было обезвоживание и она не подавала признаков жизни.

Тело мужчины обнаружилось на кухне. Ему было около 30 лет,  уроженец Башкирии, в Екатеринбурге работал на заводе. Ранее имел судимости по административным нарушениям. Женщина оказалась местной, она сидела с детьми в декретном отпуске. По словам одного из соседей, у погибших шла изо рта пена.

Сотрудники полиции конфисковали подозрительный порошок, который отвезли на экспертизу.

Детей собираются забрать к себе родственники. У них есть бабушка, дедушка, а также тетя и дядя.

Напомним, 25 февраля 2023 года в поселке Исток скончалась 39-летняя мать четвертых детей. По словам ее друзей, женщину убил ее сожитель. Двое младших детей в настоящее время находятся в приюте, а двое старших живут с бывшим мужем погибшей в Таджикистане.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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