Свердловчане заявили о получении повесток «для отправки в зону проведения СВО»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Один из мужчин заявил, что он якобы получил повестку с такой пометкой. В военкомате такие сведения назвали фейком, сообщает департамент информационной политики.
Также в департаменте добавили, что повесток с такой формулировкой в принципе не существует. Как правило, в этом документе указываются другие цели, такие как «Медицинское освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», либо «Прохождение альтернативной гражданской службы».
А согласно закону №53 повестку может вручать либо сотрудник военкомата, либо уполномоченный представитель организации по месту учебы или работы.
В департаменте добавили, что при получении подобной информации можно обращаться по телефону горячей линии по номеру 8-800-101-91-11.