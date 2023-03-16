Свердловчане заявили о получении повесток «для отправки в зону проведения СВО»

Также в департаменте добавили, что повесток с такой формулировкой в принципе не существует. Как правило, в этом документе указываются другие цели, такие как «Медицинское освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», либо «Прохождение альтернативной гражданской службы».