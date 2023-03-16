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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Свердловчане заявили о получении повесток «для отправки в зону проведения СВО»

16 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI
В один из военкоматов Свердловской области поступила информация о получении мужчиной повестки с формулировкой «для отправки в зону СВО».

Один из мужчин заявил, что он якобы получил повестку с такой пометкой. В военкомате такие сведения назвали фейком, сообщает департамент информационной политики.

Фото: департамент информационной политики

Также в департаменте добавили, что повесток с такой формулировкой в принципе не существует. Как правило, в этом документе указываются другие цели, такие как «Медицинское освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», либо «Прохождение альтернативной гражданской службы».

А согласно закону №53 повестку может вручать либо сотрудник военкомата, либо уполномоченный представитель организации по месту учебы или работы.

В департаменте добавили, что при получении подобной информации можно обращаться по телефону горячей линии по номеру 8-800-101-91-11.

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#Военкомат#Повестки#СВО#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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