Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья

По ее словам, также неподалеку от школы находится пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов. Там тоже оказалось очень много пластика — упаковочного материла. Сотрудники также отдавали ученикам вторсырье на переработку. Дети забирали вторсырье ежедневно и из поликлиники, и из магазина и складировали его в подвальное помещение в школе.