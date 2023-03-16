Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Команда активистов «Сила тяги» (10 Б класс школы № 69) решила выращивать цветы в парке Победы на Гальянке.
Дети провели опрос у жителей ГГМ о том, чего же не хватает парку. Большинство ответили, что мало цветов и очень много пластика. Мы решили собрать пластик, чтобы переработать его и сделать вазоны для цветов. Кураторами проекта стали я и учитель биологии Анатолий Виноградов. Однако, оказалось, что в Нижнем Тагиле нет такого предприятия, поэтому пришлось искать тех, кто нам поможет в других городах Свердловской области, — рассказала редакции TagilCity.ru классный руководитель 10 Б класса Екатерина Юняшина.
Активисты связались с компанией из Екатеринбурга, которая занимается изготовлением уличной мебели из переработанного вторсырья. Они предложили директору Михаилу Кичигину взамен пластика, который собрали в школе, изготовить напольные кашпо для цветов. Затем был проведен целый ряд мероприятий.
Агитбригады в школе рассказывали детям, какой именно пластик необходимо собирать. Также мы нашли партнеров. Рядом на улице Тагилстроевская находится детская поликлиника № 4. Там копится очень много использованных бахилов. После встречи с завхозом в медучреждении поставили новую урну, на которой было написано, что учащиеся школы № 69 собирают их для проекта. За месяц нам удалось собрать 15 килограммов бахилов, — отметила собеседница.
По ее словам, также неподалеку от школы находится пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов. Там тоже оказалось очень много пластика — упаковочного материла. Сотрудники также отдавали ученикам вторсырье на переработку. Дети забирали вторсырье ежедневно и из поликлиники, и из магазина и складировали его в подвальное помещение в школе.
На самом деле все реагируют на акцию очень позитивно и согласны с тем, что утилизация пластика является проблемой в Нижнем Тагиле. Сбор вторсырья мы начали с 27 февраля. Михаил Кичигин приехал и заключил договор с администрацией школы. По его словам, наше учебное заведение пока что первое в области, которое предложило ему подобное сотрудничество, — пояснила педагог.
В назначенный день фирма прислала специальную машину, куда было загружено вторсырье, собранное в течение месяца.
Общий вес объема составил 276,5 килограмма: 75 килограммов бутылок из-под воды, 72 килограмма крышек от бутылок, 18 килограммов канистр и флаконов, 34,5 килограмма пакетов из полиэтилена низкого давления, 9 килограммов полипропиленовых пакетов, 15 килограммов бахилов, 20 килограммов бумаги и 33 килограмма изделий из полипропилена. В изготовлении уличной мебели будет использовано 181,5 килограмма.
Нам удалось насобирать пластика на два вазона, каждый из них стоит 9,9 тысячи рублей. Их мы поставим у входа в школу и посадим в них цветы, чтобы дети видели результат проведенной акции. Мы бы очень хотели, чтобы в парке Победы поставили контейнеры для сбора пластика и хотим найти площадку, чтобы его хранить. Тогда можно будет и дальше продолжать экологическую акцию, — рассказала Екатерина Юняшина.
Педагог отметила, что рабочие в Екатеринбурге после сортировки доставленного из тагильской школы вторсырья уже переработали его и приступили к изготовлению напольных кашпо для цветов. На каждом изделии будет располагаться табличка, на которой будет написано, что оно произведено из переработанного пластика, а также указана информация о совместном проекте.
Также Екатерина Юняшина пояснила, что руководство школы обратилось в администрацию Тагилстроевского района, чтобы ученикам разрешили самим высаживать цветы в парке Победы и ухаживать за ними. В результате было выделено две клумбы, на которых дети в скором времени посадят многолетние цветы.