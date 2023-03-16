Учительница ударила школьника в Челябинской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Во время урока женщина подошла к парте одного из школьников и, спрашивая: «Ты совсем, что ли?», дала ему две пощечины, пишет Ура.ру.
В пресс-службе челябинской прокуратуры Верхнеуральского района рассказали, что во время проверки будет оценено соблюдение прав учеников и образовательных законов. Также будут принимать решение о необходимых мерах в данном случае.
Кроме того, сейчас сотрудники регионального ОМВД проверяют действия учительницы на предмет административного нарушения.
К инциденту проявили интерес полицейские и уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.
Напомним, 9 марта 2023 года в нижнетагильской школе № 58 на уроке ОБЖ учитель ударил одного пятиклассника палкой по ногам, а другого ладонью по лицу.