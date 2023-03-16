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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Учительница ударила школьника в Челябинской области

16 марта 2023, 14:51
Фото: 1MI
Сотрудники прокуратуры Верхнеуральского района Челябинской области проведут проверку по факту избиения ученика 62-летней учительницей. Инцидент случился 16 марта 2023 года.

Во время урока женщина подошла к парте одного из школьников и, спрашивая: «Ты совсем, что ли?», дала ему две пощечины, пишет Ура.ру.

В пресс-службе челябинской прокуратуры Верхнеуральского района рассказали, что во время проверки будет оценено соблюдение прав учеников и образовательных законов. Также будут принимать решение о необходимых мерах в данном случае.

Кроме того, сейчас сотрудники регионального ОМВД проверяют действия учительницы на предмет административного нарушения.

К инциденту проявили интерес полицейские и уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

Напомним, 9 марта 2023 года в нижнетагильской школе № 58 на уроке ОБЖ учитель ударил одного пятиклассника палкой по ногам, а другого ладонью по лицу.

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