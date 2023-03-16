Улицы Нижнего Тагила украсят 300 тысяч цветов

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
О скором украшении городских улиц и скверов цветами рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, нарядят город порядка 300 тысяч цветов.
В 2021 году мы начали возрождать муниципальное тепличное хозяйство. Будем продолжать, увеличивать площади для озеленения города, - сказал Владислав Пинаев.
Ранее сообщалось, что за цветы украсят городские улицы. Это 20 наименований однолетников, среди которых бархатцы и петунии, сальвии, кохии и георгины. Цветы подпирались, исходя из их устойчивости к климату и окраски.