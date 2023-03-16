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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Улицы Нижнего Тагила украсят 300 тысяч цветов

16 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
В теплицах Нижнего Тагила взошли десятки тысяч ростков цветочной рассады. Скоро эти цветы украсят улицы города.

О скором украшении городских улиц и скверов цветами рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, нарядят город порядка 300 тысяч цветов.

В 2021 году мы начали возрождать муниципальное тепличное хозяйство. Будем продолжать, увеличивать площади для озеленения города, - сказал Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что за цветы украсят городские улицы. Это 20 наименований однолетников, среди которых бархатцы и петунии, сальвии, кохии и георгины. Цветы подпирались, исходя из их устойчивости к климату и окраски.

Петунии, бархатцы, агерантумы: Нижний Тагил украсят 267 тысяч цветов
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#Нижний Тагил#Цветы#Украшение#Цветовая гамма#Город#Эксклюзив#Елена Озерова
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