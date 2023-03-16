TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Березовском появилось массовое захоронение погибших на СВО

16 марта 2023, 11:01
Фото: 1MI
На кладбище Березовского Свердловской области обнаружены 70 могил бойцов, погибших в ходе боевых действий на СВО.

На Северном кладбище Березовского обнаружилось 70 могил с одинаковыми крестами, венками, укрыты хвойными ветками.

Как сообщает издание «Муксун» со ссылкой на Е1, здесь упокоились бойцы спецоперации, родственников которых не смогли оперативно найти. Правда, не так давно прошла процедура эксгумации – родные погибшего узнали о месте его захоронения уже после похорон и решили перевести тело в родные места.

По словам сотрудников ритуальной службы, солдат из Свердловской области здесь нет, зато много тюменцев, погибших в январе-феврале этого года. Очевидцы отмечают, что количество могил растет – неделю назад был один ряд, а теперь уже два.

Как поясняют в пресс-службе администрации Березовского, захоронения находятся на землях, по закону отведённых муниципалитетом под погребение.

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Гроб погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» выкопали под ЕкатеринбургомПогибшего в День защитника Отечества на СВО похоронили в КрасноуфимскеЖитель Каменска-Уральского погиб в ходе СВО
#СВО#Смерть#Кладбище#Захоронение#Бойцы#Свердловская область#Наталья Лушина#Березовский
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:53
Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО
Сегодня, 05:05
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Сегодня, 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
Вчера, 18:14
Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья
Сегодня, 05:20