В Березовском появилось массовое захоронение погибших на СВО

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На Северном кладбище Березовского обнаружилось 70 могил с одинаковыми крестами, венками, укрыты хвойными ветками.
Как сообщает издание «Муксун» со ссылкой на Е1, здесь упокоились бойцы спецоперации, родственников которых не смогли оперативно найти. Правда, не так давно прошла процедура эксгумации – родные погибшего узнали о месте его захоронения уже после похорон и решили перевести тело в родные места.
По словам сотрудников ритуальной службы, солдат из Свердловской области здесь нет, зато много тюменцев, погибших в январе-феврале этого года. Очевидцы отмечают, что количество могил растет – неделю назад был один ряд, а теперь уже два.
Как поясняют в пресс-службе администрации Березовского, захоронения находятся на землях, по закону отведённых муниципалитетом под погребение.