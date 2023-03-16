В Екатеринбурге работник предприятия чуть не лишился глаза из-за отсутствия защиты

Работая с ломом чугуна, он ударял кувалдой по заготовке. В результате этого от заготовки отделился фрагмент и травмировал потерпевшему правый глаз. Травма оказалась тяжелой – ранена конъюнктива, склера с выпадением оболочек, верхнее и нижнее веки, кровь попала переднюю камеру глаза. Эта травма расценена экспертами как тяжкий вред здоровью.