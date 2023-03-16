В Екатеринбурге работник предприятия чуть не лишился глаза из-за отсутствия защиты

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области директор ООО «Универсальный мастер» несколько лет не предоставляла своим сотрудникам средства индивидуальной защиты, которые требовались им по роду деятельности.
В сентябре 2022 года работник предприятия, трудоустроенный в качестве формовщика ручной формовки, приступил к работе по заданию директора, не имея ни защитных очков, ни лицевого защитного щитка, крепящегося к маске.
Работая с ломом чугуна, он ударял кувалдой по заготовке. В результате этого от заготовки отделился фрагмент и травмировал потерпевшему правый глаз. Травма оказалась тяжелой – ранена конъюнктива, склера с выпадением оболочек, верхнее и нижнее веки, кровь попала переднюю камеру глаза. Эта травма расценена экспертами как тяжкий вред здоровью.
Так же следствие выяснило, что формовщик работал без должного обучения и без медицинских осмотров.
Уголовное дело на директора ООО «Универсальный мастер» будет направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга.