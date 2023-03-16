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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Екатеринбурге работник предприятия чуть не лишился глаза из-за отсутствия защиты

16 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
Перед екатеринбургским судом предстанет директор организации, нарушивший требования охраны труда, что привело к травме сотрудника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области директор ООО «Универсальный мастер» несколько лет не предоставляла своим сотрудникам средства индивидуальной защиты, которые требовались им по роду деятельности.

В сентябре 2022 года работник предприятия, трудоустроенный в качестве формовщика ручной формовки, приступил к работе по заданию директора, не имея ни защитных очков, ни лицевого защитного щитка, крепящегося к маске.

Работая с ломом чугуна, он ударял кувалдой по заготовке. В результате этого от заготовки отделился фрагмент и травмировал потерпевшему правый глаз. Травма оказалась тяжелой – ранена конъюнктива, склера с выпадением оболочек, верхнее и нижнее веки, кровь попала переднюю камеру глаза. Эта травма расценена экспертами как тяжкий вред здоровью.

Так же следствие выяснило, что формовщик работал без должного обучения и без медицинских осмотров.

Уголовное дело на директора ООО «Универсальный мастер» будет направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга.

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#Наталья Лушина#Суд#Криминал#Общество#Охрана труда#Производственная травма#Травма#Уголовное дело#Екатеринбург#Свердловская область
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