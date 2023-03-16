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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Екатеринбурге разыскивается пропавший месяц назад 19-летний молодой человек

16 марта 2023, 06:20
Фото: 1MI
Бесследно пропавшего в феврале 19-летнего Амира Серебренникова в Екатеринбурге ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Парень исчез 16 февраля 2023 года.

Особые приметы пропавшего юноши: рост 180 см, карие глаза, каштановые волосы, нормальное телосложение, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своем сайте.

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент пропажи на парне были надеты черные кроссовки, черная куртка и черные спортивные штаны.

Просьба тем, кто видел юношу или в курсе о его местонахождении в настоящее время, сообщить по номеру 112 или +7 (904) 383-17-48.

Напомним, в Свердловской области разыскивают пожилого мужчину с деменцией, который пропал 5 марта 2023 года. Из дома он ушел вместе со своим паспортом. По словам его дочери, он хотел уйти в деревню Дубровку, находящуюся в Омской области, из которой он родом.

Продолжаются поиски пожилого человека с деменцией в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Поиск#Происшествия#Полиция#Новости УрФО
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