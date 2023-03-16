В Екатеринбурге разыскивается пропавший месяц назад 19-летний молодой человек

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Парень исчез 16 февраля 2023 года.
Особые приметы пропавшего юноши: рост 180 см, карие глаза, каштановые волосы, нормальное телосложение, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своем сайте.
В момент пропажи на парне были надеты черные кроссовки, черная куртка и черные спортивные штаны.
Просьба тем, кто видел юношу или в курсе о его местонахождении в настоящее время, сообщить по номеру 112 или +7 (904) 383-17-48.
Напомним, в Свердловской области разыскивают пожилого мужчину с деменцией, который пропал 5 марта 2023 года. Из дома он ушел вместе со своим паспортом. По словам его дочери, он хотел уйти в деревню Дубровку, находящуюся в Омской области, из которой он родом.