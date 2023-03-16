В Екатеринбурге разыскивается пропавший месяц назад 19-летний молодой человек

Напомним, в Свердловской области разыскивают пожилого мужчину с деменцией, который пропал 5 марта 2023 года. Из дома он ушел вместе со своим паспортом. По словам его дочери, он хотел уйти в деревню Дубровку, находящуюся в Омской области, из которой он родом.