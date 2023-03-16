В Екатеринбурге задержана женщина-курьер с 11 свертками наркотиков

Подозрительный автомобиль полицейские заметили на улице Комсомольской. Как сообщают в УГИБДД по Екатеринбургу, в салоне Lada Niva находились двое – мужчина-шофер и 30-летняя женщина на пассажирском сидении. Их доставили в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района. При личном досмотре в присутствии понятых у женщины обнаружили и изъяли 11 свертков с производными метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон и 1,56 грамма гашиша.