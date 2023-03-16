В Екатеринбурге задержана женщина-курьер с 11 свертками наркотиков

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Подозрительный автомобиль полицейские заметили на улице Комсомольской. Как сообщают в УГИБДД по Екатеринбургу, в салоне Lada Niva находились двое – мужчина-шофер и 30-летняя женщина на пассажирском сидении. Их доставили в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района. При личном досмотре в присутствии понятых у женщины обнаружили и изъяли 11 свертков с производными метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон и 1,56 грамма гашиша.
При опросе выяснилось, что женщина уже была ранее судимой за угон, грабеж и кражу. Наркотики она приобрела через интернет и собиралась реализовать их покупателям путем «тайников-закладок».
Она задержана, ей грозит срок лишения свободы от 10 до 20 лет.