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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

В Екатеринбурге задержана женщина-курьер с 11 свертками наркотиков

16 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI
Сотрудники екатеринбургской ДПС на улице Комсомольской задержали местную жительницу, у которой обнаружились 5,65 грамма синтетических наркотиков.

Подозрительный автомобиль полицейские заметили на улице Комсомольской. Как сообщают в УГИБДД по Екатеринбургу, в салоне Lada Niva находились двое – мужчина-шофер и 30-летняя женщина на пассажирском сидении. Их доставили в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района. При личном досмотре в присутствии понятых у женщины обнаружили и изъяли 11 свертков с производными метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон и 1,56 грамма гашиша.

При опросе выяснилось, что женщина уже была ранее судимой за угон, грабеж и кражу. Наркотики она приобрела через интернет и собиралась реализовать их покупателям путем «тайников-закладок».

Она задержана, ей грозит срок лишения свободы от 10 до 20 лет.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Наркотики#Свердловская область#ДПС#Задержание#Наркомания#Криминал#Полиция
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