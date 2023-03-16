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В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из садика после истории с холодом в группах

16 марта 2023, 05:27
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле воспитатель из детского сада № 3 объединения «Солнечный круг» уволилась через несколько месяцев после истории о несоблюдении температурного режима в группах.

По словам мамы воспитанницы садика, родители жалеют, что воспитатель уволилась.

Официально она уволилась сама, но мы считаем, что ее просто «выжило» руководство садика. Заведующая считала ее виноватой в проверке, которая нагрянула в детский сад из-за холода в группах, — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.

Журналист редакции связался с педагогом, чтобы выяснить причину увольнения. Она пояснила, что в этом садике произошел ряд ситуаций, из-за которых ей пришлось потратить много нервов и душевных сил.

Так сложилось, что знакомая предложила работу в более спокойном месте. Я долго думала, решение было не простое, но я согласилась, — рассказала воспитатель.

Также она поблагодарила редакцию за освещение многолетней проблемы с холодом в группах, после чего ситуация сдвинулась «с мертвой точки».

Напомним, в начале января тагильчане пожаловались на холод в группах детского сада №3. Из-за старых деревянных окон, которые насквозь продувал ветер, в морозы температура в дошкольном учреждении доходила лишь до +14 градусов. Окна в группах даже утепляли одеялами.

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После публикации TagilCity.ru в садик пришла проверка управления образования, а также прокуратуры. В дошкольном учреждении было выявлено несоответствие температурного режима санитарным нормам. В результате руководство дошкольного объединения пообещало начать установку новых пластиковых окон в холодных группах в мае этого года.

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#Евгения Сафина#Детский сад#Воспитатель#Увольнение#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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