В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из садика после истории с холодом в группах

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По словам мамы воспитанницы садика, родители жалеют, что воспитатель уволилась.
Официально она уволилась сама, но мы считаем, что ее просто «выжило» руководство садика. Заведующая считала ее виноватой в проверке, которая нагрянула в детский сад из-за холода в группах, — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.
Журналист редакции связался с педагогом, чтобы выяснить причину увольнения. Она пояснила, что в этом садике произошел ряд ситуаций, из-за которых ей пришлось потратить много нервов и душевных сил.
Так сложилось, что знакомая предложила работу в более спокойном месте. Я долго думала, решение было не простое, но я согласилась, — рассказала воспитатель.
Также она поблагодарила редакцию за освещение многолетней проблемы с холодом в группах, после чего ситуация сдвинулась «с мертвой точки».
Напомним, в начале января тагильчане пожаловались на холод в группах детского сада №3. Из-за старых деревянных окон, которые насквозь продувал ветер, в морозы температура в дошкольном учреждении доходила лишь до +14 градусов. Окна в группах даже утепляли одеялами.
После публикации TagilCity.ru в садик пришла проверка управления образования, а также прокуратуры. В дошкольном учреждении было выявлено несоответствие температурного режима санитарным нормам. В результате руководство дошкольного объединения пообещало начать установку новых пластиковых окон в холодных группах в мае этого года.