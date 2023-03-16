В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из садика после истории с холодом в группах

После публикации TagilCity.ru в садик пришла проверка управления образования, а также прокуратуры. В дошкольном учреждении было выявлено несоответствие температурного режима санитарным нормам. В результате руководство дошкольного объединения пообещало начать установку новых пластиковых окон в холодных группах в мае этого года.