В поселке под Нижним Тагилом закрылась единственная больница, а на УВЗ произошел пожар. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 марта.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле