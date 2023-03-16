Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из детского сада №3. Такое решение она приняла спустя несколько месяцев после скандала с несоблюдением температурного режима в группах.
В одном из цехов «Уралвагонзавода» произошел пожар. Во время ЧП никто не пострадал. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в бытовом электроприборе.
В поселке Уралец под Нижним Тагилом закрылся стационар на 27 коек. Таким образом местные жители остались без единственной больницы. За оказанием медпомощи они теперь ездят в Нижний Тагил.
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели. Пострадавшим диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы и растяжения.
Под Нижним Тагилом разгорается новый экологический скандал, связанный с разработкой щебня. Местные активисты выступили против карьера рядом с детскими лагерями, санаторием, дачами и поселком Леневка.