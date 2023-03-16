TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В поселке под Тагилом закрылась единственная больница, а на УВЗ произошел пожар

16 марта 2023, 15:54
Фото: 1MI
В поселке под Нижним Тагилом закрылась единственная больница, а на УВЗ произошел пожар. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 марта.

В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из детского сада №3. Такое решение она приняла спустя несколько месяцев после скандала с несоблюдением температурного режима в группах.

В Нижнем Тагиле воспитатель уволилась из садика после истории с холодом в группах
Узнать подробнее

В одном из цехов «Уралвагонзавода» произошел пожар. Во время ЧП никто не пострадал. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в бытовом электроприборе.

В цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле произошел пожар
Узнать подробнее

В поселке Уралец под Нижним Тагилом закрылся стационар на 27 коек. Таким образом местные жители остались без единственной больницы. За оказанием медпомощи они теперь ездят в Нижний Тагил.

Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели. Пострадавшим диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы и растяжения.

Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Узнать подробнее

Под Нижним Тагилом разгорается новый экологический скандал, связанный с разработкой щебня. Местные активисты выступили против карьера рядом с детскими лагерями, санаторием, дачами и поселком Леневка.

Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Пожар#Цех#УВЗ#Депутаты#Стационар#Больница#Поселок#Воспитатель#Детсад#Увольнение#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:53
Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО
Сегодня, 05:05
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Сегодня, 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
Вчера, 18:14
Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья
Сегодня, 05:20