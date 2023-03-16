В сети появилось видео из квартиры в Екатеринбурге, где дети жили с трупами родителей

На ролике видно, как сразу после вскрытия двери мужчина и женщина заходят в квартиру. Женщина вскрикнула: «Мама родная!» и сразу взяла на руки младшую трехмесячную девочку. На видео слышно, как она плачет. Мальчик в это время прижался ближе к матери. Она лежала на диване. Папа детей находился на кухне. Он также лежал на диване на спине.