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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В сети появилось видео из квартиры в Екатеринбурге, где дети жили с трупами родителей

16 марта 2023, 09:24
Фото: 1MI
В сети появилось видео, как соседи погибших супругов на улице Таганской в Екатеринбурге, вскрывают квартиру. Первой реакцией на происходящее стали возгласы удивления.

На ролике видно, как сразу после вскрытия двери мужчина и женщина заходят в квартиру. Женщина вскрикнула: «Мама родная!» и сразу взяла на руки младшую трехмесячную девочку. На видео слышно, как она плачет. Мальчик в это время прижался ближе к матери. Она лежала на диване. Папа детей находился на кухне. Он также лежал на диване на спине.

Мужчина, который помогал при вскрытии двери, попросил вызвать полицию сразу после входа в квартиру.

Напомним, тела супругов были обнаружены 15 марта 2023 года в одной из квартир дома на улице Таганская в Екатеринбурге. По предварительным данным, их смерть наступила от передозировки наркотиками. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту. Дети были доставлены в больницу с обезвоживанием. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

СК и полиция прокомментировали гибель супругов в запертой квартире в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Труп#Подробности#Происшествия#Дети три дня жили с трупами родителей в Екатеринбурге#Новости УрФО
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