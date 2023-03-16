В Свердловской области подорожали морковь и лук, а водка подешевела

Согласно данным специалистов Свердловскстата, килограмм моркови в среднем стоил 43,49 рубля (+7,05%), репчатый лук можно было купить за 61,21 рубля (+3,44%), помидоры — за 227,75 рубля (+3,27%). Картофель за этот период подешевел до 30,49 рубля (-5,14%), огурцы снизились в цене до 180,4 рубля (-9,2%), капуста — до 28,06 рубля (-0,6%).