В Свердловской области подорожали морковь и лук, а водка подешевела

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Согласно данным специалистов Свердловскстата, килограмм моркови в среднем стоил 43,49 рубля (+7,05%), репчатый лук можно было купить за 61,21 рубля (+3,44%), помидоры — за 227,75 рубля (+3,27%). Картофель за этот период подешевел до 30,49 рубля (-5,14%), огурцы снизились в цене до 180,4 рубля (-9,2%), капуста — до 28,06 рубля (-0,6%).
Килограмм курицы покупатели могли приобрести за 154,52 рубля (-0,04%), сливочное масло обходилось в среднем в 802,55 рубля (-1,76%), сыр подешевел до 762,05 рубля (-1,63%). Немного снизились в цене вареная колбаса, сосиски и сардельки, сметана, творог, печенье, чай, рис, пшено и водку.
Гречка за неделю подорожала до 109,89 рубля (+3,49%), вермишель — до 133,16 рубля (+1,1%), мороженая рыба — до 222,07 рубля (+1,18%). Также поднялись в цене подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, мука и хлеб.