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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Свердловскую область возвращается зима

16 марта 2023, 08:36
Фото: 1MI
Метеорологи предупредили жителей центральной России и Свердловской области о возвращении зимних температур.

Заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд рассказал, что из-за того, что воздушные массы из Атлантики поступают на Урал, температура станет высокой, пишет Ура.ру.

По его данным, начиная с ближайшего воскресенья, 19 марта, по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а из приполярных регионов. Сперва они отправятся на север Якутии и северные части Красноярского края. Затем они распространятся на восток. Поэтому 19 марта на Урале может наблюдаться резкое похолодание.

Дневная погода, начиная с воскресенья, прогнозируется как -5…-8 градусов, а в понедельник -10…-15 градусов.

Также, по словам метеоролога, при антициклоне ночью будет заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. Будет наблюдаться температура от 5 до 10 градусов мороза. 

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#Погода#Зима#Прогноз погоды#Природа#Новости УрФО#Елена Озерова
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