В Свердловскую область возвращается зима

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд рассказал, что из-за того, что воздушные массы из Атлантики поступают на Урал, температура станет высокой, пишет Ура.ру.
По его данным, начиная с ближайшего воскресенья, 19 марта, по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а из приполярных регионов. Сперва они отправятся на север Якутии и северные части Красноярского края. Затем они распространятся на восток. Поэтому 19 марта на Урале может наблюдаться резкое похолодание.
Дневная погода, начиная с воскресенья, прогнозируется как -5…-8 градусов, а в понедельник -10…-15 градусов.
Также, по словам метеоролога, при антициклоне ночью будет заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. Будет наблюдаться температура от 5 до 10 градусов мороза.