В Свердловскую область возвращается зима

По его данным, начиная с ближайшего воскресенья, 19 марта, по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а из приполярных регионов. Сперва они отправятся на север Якутии и северные части Красноярского края. Затем они распространятся на восток. Поэтому 19 марта на Урале может наблюдаться резкое похолодание.