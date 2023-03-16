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В течение первого года работы сервисами МСП.РФ воспользовались более 1,8 млн раз

16 марта 2023, 10:05
Фото: pxhere.com
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса МСП.РФ работает уже год. За этот период на ней зарегистрировались более 320 000 пользователей. Это субъекты МСП, самозанятые россияне и граждане, которые планируют открыть собственный бизнес.

Количество обращений к сервисам, продуктам, и контенту МСП.РФ превысило 1,8 миллиона раз. В среднем на одного зарегистрированного пользователя приходится 5,6 обращения за год. Порядка 260 000 из них были связаны с заявками на получение поддержки, а также со льготными кредитными и лизинговыми программами. Отметим, что ключевая задача платформы заключается в том, чтобы обеспечить каждому предпринимателю возможность дистанционного получения необходимых мер поддержки, пишет издание ria.ru.

Цифровая платформа МСП.РФ может стать эффективным инструментом обратной связи представителей бизнеса с государственными структурами. Такой позиции придерживается министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Запуску цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он указал, что сервис «Региональные меры поддержки» является одним из наиболее востребованных.

На данный момент на платформе МСП.РФ представлено свыше трехсот оцифрованных продуктов и услуг от разных субъектов страны. За год на них было подано более 20 000 онлайн-заявок от предпринимателей. Благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» поддержку получили свыше 2500 организаций. Эта технология объединяет поставщиков и заказчиков из РФ и других государств. Большой популярностью пользуется и сервис, с помощью которого предприниматели проверяют своих контрагентов. За год им воспользовались свыше 15 000 бизнесменов.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была разработана Корпорацией МСП в сотрудничестве с Министерством экономического развития России. Развитие ресурса предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Курирует реализацию данного проекта первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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