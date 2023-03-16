В течение первого года работы сервисами МСП.РФ воспользовались более 1,8 млн раз

На данный момент на платформе МСП.РФ представлено свыше трехсот оцифрованных продуктов и услуг от разных субъектов страны. За год на них было подано более 20 000 онлайн-заявок от предпринимателей. Благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» поддержку получили свыше 2500 организаций. Эта технология объединяет поставщиков и заказчиков из РФ и других государств. Большой популярностью пользуется и сервис, с помощью которого предприниматели проверяют своих контрагентов. За год им воспользовались свыше 15 000 бизнесменов.