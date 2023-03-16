В цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле произошел пожар

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В метизном цехе №2 Уралвагонзавода случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание, сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, — пояснили в пресс-службе предприятия.
Площадь пожара незначительна, пострадавших нет. Производственный процесс на оборонном предприятии Нижнего Тагила идет в штатном режиме.