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В цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле произошел пожар

16 марта 2023, 09:00
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле 16 марта в одном из цехов «Уралвагонзавода», по данным источника редакции, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание действительно было, при этом пострадавших в ЧП нет.

В метизном цехе №2 Уралвагонзавода случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание, сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, — пояснили в пресс-службе предприятия.

Площадь пожара незначительна, пострадавших нет. Производственный процесс на оборонном предприятии Нижнего Тагила идет в штатном режиме.

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#Юлия Степанова#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Уралвагонзавод#Происшествия#Эксклюзив
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