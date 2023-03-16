Врачи в Екатеринбурге рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами

Также о дальнейшей судьбе ребят рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. По его словам, детям на данный момент ничего не угрожает. Их планируют забрать к себе родственники. Он отметил, что им будет оказана помощь. Следователи разбираются в причинах трагедии.