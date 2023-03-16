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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Врачи в Екатеринбурге рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами

16 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI
О самочувствии детей, которые три дня провели с трупами родителей в запертой квартире, рассказали врачи больницы №11 в Екатеринбурге. По их словам, малыши в стабильном состоянии.

Ранее они были доставлены в больницу с обезвоживанием 15 марта в 17:00. За ними присматривают медики. Детям предоставляется необходимый уход и медпомощь.

Также о дальнейшей судьбе ребят рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. По его словам, детям на данный момент ничего не угрожает. Их планируют забрать к себе родственники. Он отметил, что им будет оказана помощь. Следователи разбираются в причинах трагедии.

По словам соседей погибших, детей готовы забрать бабушка, тетя и дядя. Они приехали, когда супруги пропали и не выходили на связь. Отношения у родных с семьей были хорошие.

Также жители дома заявляли, что в соседнюю квартиру приезжала скорая, но врачи отказали в осмотре малышей. В Минздраве Свердловской области ситуацию опровергают. По их словам, бригада приехала на экстренный вызов и выполняла эвакуацию пациента. Там отметили, что за помощью к сотрудникам никто не обращался.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дети#Свердловская область#Врачи#Больница#Подробности#Происшествия#Дети три дня жили с трупами родителей в Екатеринбурге#Новости УрФО
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