Врачи в Екатеринбурге рассказали о состоянии детей, найденных в квартире с трупами

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Ранее они были доставлены в больницу с обезвоживанием 15 марта в 17:00. За ними присматривают медики. Детям предоставляется необходимый уход и медпомощь.
Также о дальнейшей судьбе ребят рассказал детский омбудсмен Игорь Мороков. По его словам, детям на данный момент ничего не угрожает. Их планируют забрать к себе родственники. Он отметил, что им будет оказана помощь. Следователи разбираются в причинах трагедии.
По словам соседей погибших, детей готовы забрать бабушка, тетя и дядя. Они приехали, когда супруги пропали и не выходили на связь. Отношения у родных с семьей были хорошие.
Также жители дома заявляли, что в соседнюю квартиру приезжала скорая, но врачи отказали в осмотре малышей. В Минздраве Свердловской области ситуацию опровергают. По их словам, бригада приехала на экстренный вызов и выполняла эвакуацию пациента. Там отметили, что за помощью к сотрудникам никто не обращался.