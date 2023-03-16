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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Задержана банда за подделку документов для мигрантов в Челябинской области

16 марта 2023, 06:23
Фото: 1MI
Полиция Челябинской области задержала организаторов канала незаконной миграции иностранцев на территорию России. Сейчас выясняется причастность 11 человек 32-57 лет к данной деятельности, восемь человек из которых женщины.

В группе состояли сотрудники компании, которая помогала иностранцам готовить документы в области миграции. За деньги они составляли поддельные трудовые договоры и реализовывали фальшивую постановку иностранцев на миграционный учет, что позволяло им на законных основаниях находиться в стране, получать ВНЖ и российское гражданство, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Противозаконная деятельность сотрудников была остановлена оперуполномоченными Главка МВД и служащими областного Пограничного управления ФСБ.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Челябинцам были выданы подписки о невыезде.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге полицией были задержаны пятеро нелегальных мигрантов. Они будут депортированы из страны.

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#Елизавета Зиборова#Миграция#Общество#Полиция#Новости УрФО#Челябинская область
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