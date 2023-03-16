Задержана банда за подделку документов для мигрантов в Челябинской области

В группе состояли сотрудники компании, которая помогала иностранцам готовить документы в области миграции. За деньги они составляли поддельные трудовые договоры и реализовывали фальшивую постановку иностранцев на миграционный учет, что позволяло им на законных основаниях находиться в стране, получать ВНЖ и российское гражданство, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.