Замначальника районной челябинской налоговой и его отец-посредник отправлены в СИЗО

С августа 2019 по март 2023 года замначальника федеральной налоговой службы по Советскому району в Челябинске при помощи своего отца, выступавшего в роли посредника, получил взятку в размере более 250 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.