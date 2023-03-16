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Замначальника районной челябинской налоговой и его отец-посредник отправлены в СИЗО

16 марта 2023, 17:43
Фото: 1MI
Заместитель начальника районной налоговой в Челябинске и его помощник, передававший сведения о перемещении денежных средств по счетам предпринимателей в банке, отправлены под стражу на два месяца. Как оказалось, посредник — отец замначальника.

С августа 2019 по март 2023 года замначальника федеральной налоговой службы по Советскому району в Челябинске при помощи своего отца, выступавшего в роли посредника, получил взятку в размере более 250 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Деньги ему были предоставлены в обмен на полученную информацию, являющуюся банковской и налоговой тайной. Его махинации были раскрыты УФСБ РФ по Челябинской области.

Решение о заключении обвиняемых в следственный изолятор было принято сотрудниками областной прокуратуры.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле двое бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» были осуждены на восемь лет тюремного заключения за получение ими взяток.

Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки
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#Елизавета Зиборова#Деньги#Налоговая#Взятка#Общество#Новости УрФО#Челябинск
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