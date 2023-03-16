Замначальника районной челябинской налоговой и его отец-посредник отправлены в СИЗО

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
С августа 2019 по март 2023 года замначальника федеральной налоговой службы по Советскому району в Челябинске при помощи своего отца, выступавшего в роли посредника, получил взятку в размере более 250 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Деньги ему были предоставлены в обмен на полученную информацию, являющуюся банковской и налоговой тайной. Его махинации были раскрыты УФСБ РФ по Челябинской области.
Решение о заключении обвиняемых в следственный изолятор было принято сотрудниками областной прокуратуры.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле двое бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» были осуждены на восемь лет тюремного заключения за получение ими взяток.