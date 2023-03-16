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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Запирала в туалете и била: в Сочи воспитатель осуждена на 4 года за побои детей

16 марта 2023, 13:07
Фото: 1MI

Через 9 лет воспитательницу из Сочи отправят в тюрьму за жестокое обращение с детьми

Воспитательницу из Сочи приговорили к 4 годам тюрьмы, после того, как стало известно о ее жестоком обращении с детьми. Свой срок она отправится отбывать после того, как ее 5-летнему ребенку исполнится 14 лет.

По данным следствия, 18 августа 2021 года воспитательница детсада №126 Сочи заперла ребенка в туалете. Там он находился более получаса. При этом она выключила свет ребенку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Также с этого же дня и до 1 марта 2022 года женщина продолжала жестоко обращаться с детьми. Известно о фактах, как воспитательница била воспитанников по щекам, выкручивала уши, била по лицу бумажными листами, ударяла об стол и таскала за руки.

Свою вину воспитательница признала. По решению суда, она должна провести четыре года в колонии общего режима. Отбывать свой срок она отправится после того, как как пятилетнему ребенку исполнится 14 лет. Приговор пока не вступил в силу.

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#Елена Озерова#Дети#Избиение#Побои#Детский сад#Воспитательница#Происшествия
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