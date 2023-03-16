Запирала в туалете и била: в Сочи воспитатель осуждена на 4 года за побои детей

Также с этого же дня и до 1 марта 2022 года женщина продолжала жестоко обращаться с детьми. Известно о фактах, как воспитательница била воспитанников по щекам, выкручивала уши, била по лицу бумажными листами, ударяла об стол и таскала за руки.