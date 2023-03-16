Запирала в туалете и била: в Сочи воспитатель осуждена на 4 года за побои детей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным следствия, 18 августа 2021 года воспитательница детсада №126 Сочи заперла ребенка в туалете. Там он находился более получаса. При этом она выключила свет ребенку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Также с этого же дня и до 1 марта 2022 года женщина продолжала жестоко обращаться с детьми. Известно о фактах, как воспитательница била воспитанников по щекам, выкручивала уши, била по лицу бумажными листами, ударяла об стол и таскала за руки.
Свою вину воспитательница признала. По решению суда, она должна провести четыре года в колонии общего режима. Отбывать свой срок она отправится после того, как как пятилетнему ребенку исполнится 14 лет. Приговор пока не вступил в силу.