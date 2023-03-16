«Зенит» вылетел с Кубка России, уступив московскому «Динамо»

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Об этом сообщает «Советский спорт».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Гол москвичей записан на вратаря питерцев Александра Васютина. У «Зенита» отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.
Завершив основное время вничью, команды приступили к серии пенальти, в которой точнее оказались бело-голубые – 5:4. К слову, главным героем одиннадцатиметровых стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, отразивший два удара.