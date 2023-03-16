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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

«Зенит» вылетел с Кубка России, уступив московскому «Динамо»

Сегодня, 15:44
«Зенит» завершил выступления в Кубке России. В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов команда Сергея Семака проиграла московскому «Динамо».

Об этом сообщает «Советский спорт».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Гол москвичей записан на вратаря питерцев Александра Васютина. У «Зенита» отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Завершив основное время вничью, команды приступили к серии пенальти, в которой точнее оказались бело-голубые – 5:4. К слову, главным героем одиннадцатиметровых стал вратарь «Динамо» Игорь Лещук, отразивший два удара.

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