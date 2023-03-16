Житель Екатеринбурга угнал «скорую помощь» в канун Нового года

Тогда он спровоцировал конфликт с водителем автомобиля и, продемонстрировав ему предмет, похожий на оружие, вытолкнул его из салона и занял его место. Затем угонщик проехал на «скорой» до остановки общественного транспорта «Больница № 24», на перекрестке ул. Московская и пер. Рижский, остановил автомобиль и покинул его.