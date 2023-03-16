Житель Екатеринбурга угнал «скорую помощь» в канун Нового года

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Перед судом предстанет мужчина 1989 года рождения, угнавший в последний день 2022 года автомобиль скорой медицинской помощи.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он вызвал медиков к своей подруге, накануне получившей травму головы. Медицинские работники, осмотрев девушку, приняли решение о ее госпитализации. Будущий угонщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел поехать вместе с ней в качестве сопровождающего, но ему в этом было отказано.
Тогда он спровоцировал конфликт с водителем автомобиля и, продемонстрировав ему предмет, похожий на оружие, вытолкнул его из салона и занял его место. Затем угонщик проехал на «скорой» до остановки общественного транспорта «Больница № 24», на перекрестке ул. Московская и пер. Рижский, остановил автомобиль и покинул его.
Дело будет рассмотрено в Чкаловском районном суде г. Екатеринбурга.
Санкция ч. 2 ст. 166 УК РФ предусматривает срок наказания до 7 лет лишения свободы.