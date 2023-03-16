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Published Сегодня, 07:04

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Житель Екатеринбурга угнал «скорую помощь» в канун Нового года

16 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI
Пьяный екатеринбуржец вытолкнул водителя из «скорой» и сам повел ее в направлении больницы.

Перед судом предстанет мужчина 1989 года рождения, угнавший в последний день 2022 года автомобиль скорой медицинской помощи.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он вызвал медиков к своей подруге, накануне получившей травму головы. Медицинские работники, осмотрев девушку, приняли решение о ее госпитализации. Будущий угонщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел поехать вместе с ней в качестве сопровождающего, но ему в этом было отказано.

Тогда он спровоцировал конфликт с водителем автомобиля и, продемонстрировав ему предмет, похожий на оружие, вытолкнул его из салона и занял его место. Затем угонщик проехал на «скорой» до остановки общественного транспорта «Больница № 24», на перекрестке ул. Московская и пер. Рижский, остановил автомобиль и покинул его.

Дело будет рассмотрено в Чкаловском районном суде г. Екатеринбурга.

Санкция ч. 2 ст. 166 УК РФ предусматривает срок наказания до 7 лет лишения свободы.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Полиция#Скорая помощь#Угон#Угонщик#Суд#Пьяный
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