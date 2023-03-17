14-летний мальчик-инвалид внезапно скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Подросток умер неожиданно вследствие остановки дыхания. В СК по Свердловской области сообщили, что смерть мальчика не криминальна. По предварительной версии, он скончался от болезни, пишет Ура.ру.
Какое именно заболевание было у ребенка, неизвестно, его не называют. Он находился на домашнем обучении, у него были приходящие педагоги.
По словам очевидца, у подростка была благополучная семья.
Напомним, 9 марта 2023 года двухмесячная девочка умерла после того, как захлебнулась рвотой во сне. Мать девочки в этот момент была у подруги. Полицию и скорую вызывал сосед по просьбе матери.