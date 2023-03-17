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Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

14-летний мальчик-инвалид внезапно скончался в Екатеринбурге

17 марта 2023, 05:13
Фото: 1MI
Умер 14-летний мальчик-инвалид из Екатеринбурга, болевший очень редкой болезнью. Ребенок скончался 16 марта 2023 года.

Подросток умер неожиданно вследствие остановки дыхания. В СК по Свердловской области сообщили, что смерть мальчика не криминальна. По предварительной версии, он скончался от болезни, пишет Ура.ру.

Какое именно заболевание было у ребенка, неизвестно, его не называют. Он находился на домашнем обучении, у него были приходящие педагоги.

По словам очевидца, у подростка была благополучная семья.

Напомним, 9 марта 2023 года двухмесячная девочка умерла после того, как захлебнулась рвотой во сне. Мать девочки в этот момент была у подруги. Полицию и скорую вызывал сосед по просьбе матери.

Двухмесячная девочка насмерть захлебнулась рвотой в Верхней Пышме
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Происшествия#Новости УрФО
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